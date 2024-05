Wie sich Österreichs Wirtschaft ohne EU-Beitritt entwickelt hätte

Österreich profitiert stärker von der EU

Ohne die Handelseffekte der EU – also den Freihandel und den Binnenmarkt – wäre Österreich zudem wesentlich ärmer. „Österreich profitiert stärker von der EU als die meisten anderen Mitglieder“, bilanziert Kluge. Berücksichtigt diese Berechnung auch, dass Österreich zu den wenigen „Nettozahlern“ in der Union gehört? Also zu jenen Staaten, die mehr ins EU-Budget einzahlen als sie erhalten?

Vor allem die FPÖ bringt dieses Argument gerne im Rahmen ihrer EU-Kritik vor. Kluge warnt davor, die EU deshalb „madig“ zu machen: „Das EU-Budget ist am Ende nicht groß, das ist fast ein Nullsummenspiel. Ganz im Gegensatz zu den ökonomischen Vorteilen aus dem Freihandel, die kein Nullsummenspiel sind.“ Laut einer neuen Wifo-Studie zahlte Österreich 2022 114 Euro pro Kopf ins EU-Budget ein. 2023 habe man dafür im Ausmaß von 3.861 Euro profitiert. Demnach rentiert sich Österreichs EU-Mitgliedschaft also, in Relation zu den Beiträgen, 33-fach.