Österreich, "Labor Europas": Kurz trifft Merkel

Der italienische Corriere della Sera schreibt: Die "Alleanza verde-turchese" könnte aus Österreich ein „politisches Labor machen – vor allem für Deutschland“.

In ganz Europa haben Medien über die Absicht von Sebastian Kurz berichtet, mit den Grünen eine Regierung zu bilden. Es wäre der erste Fall, dass eine „konservative Partei“ (so wird die ÖVP in den meisten ausländischen Medien beschrieben) mit den Grünen ein Regierungsbündnis eingeht. Besonders interessant ist der österreichische Testfall, weil das größte und wirtschaftsstärkste EU-Land, Deutschland, mit einem CDU-Grünen-Bündnis folgen könnte. Deutschland wählt 2021.

Und noch etwas macht Sebastian Kurz zumindest für seine Politikerkollegen interessant: