Österreich unterstützt Palästinenser mit 2,5 Millionen Euro

Mit 3,5 Millionen Euro unterstützt das Gesundheitsministerium heuer die medizinische Versorgung in Krisengebieten. 2,5 Millionen Euro davon fließen in die medizinische Notversorgung in Gaza und die Versorgung geflüchteter Menschen im Libanon und in Jordanien, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in einer Aussendung mitteilte.

Eine Million Euro geht an Projekte in der Ukraine und in der benachbarten Republik Moldau.