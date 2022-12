ÖGB-Chef Katzian: "Die Leute drehen schön langsam durch"

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Die Sektkorken hätten wegen der hohen Lohnabschlüsse in den ÖGB-Büros zwar nicht geknallt, doch Katzian sagte: "Insgesamt kann man sagen, dass die Sozialpartnerschaft da trotz aller Schwierigkeiten einen guten Job gemacht hat. [...] Ja, wir sind der Meinung, wir haben sehr gute Lohnabschlüsse gemacht."