ÖGB-Präsident fordert „Klimaschutzministerium“

Beim Klimaschutz gibt es „keine schnellen Lösungen“, befürchtet ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Gespräch mit dem KURIER. Die schmelzenden Gletscher, die Brände in der Arktis: „Das ist alles erst der Anfang. Ich wäre auch für ein eigenes fächerübergreifendes Klimaschutzministerium in der nächsten Bundesregierung“, sagt Katzian. Es sei höchst an der Zeit, etwas zu tun.

Im September soll der Dialog der Gewerkschaft mit den „tollen, engagierten Leuten“ von „FridaysforFuture“ weitergehen. Katzian plant Debatten und Workshops zwischen den jungen Klimaschützern und Betriebsräten.