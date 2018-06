ÖGB: Katzian lässt Kampfmaßnahmen vorbereiten

Bereits Tags zuvor hatte der scheidende ÖGB-Chef Erich Foglar scharfe Angriffe geritten: "Noch nie gab es in der Zweiten Republik eine Regierung, die so klar und ungeniert eine Regierung der Industriebosse ist. Sie hat kein offenes Ohr für die Argumente der Arbeitnehmer und ebenso wenig der Sozialpartnerschaft."

Die Regierung greife die Sozialpartnerschaft an, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt habe. Die österreichische Form der Sozialpartnerschaft sei in den vergangenen 73 Jahren ein Erfolgsmodell gewesen. Sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt hätten zu einem enormen Wohlstand geführt. Durch Verhandlungen und Kompromisse habe die Sozialpartnerschaft Interessensunterschiede zwischen Arbeit und Kapital nicht eskalieren lassen. Ein Dialog auf Augenhöhe sei Grundsatz, genau so wie das Gemeinsame vors Trennende zu stellen, dazu noch gegenseitiger Respekt.