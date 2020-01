Öffiticket für ganz Österreich um 1090 Euro: Arbeitsgruppe startet

Ministerin Gewessler ist zuversichtlich, dass es diesmal anders läuft: „Die Zeit ist reif“, meint sie im Gespräch mit der APA. Es gebe viel positive Resonanz, überhaupt sei die 1-2-3-Karte eines der beliebtesten Projekte des Regierungsprogramms.Vorgesehen ist, dass man im Bundesland um einen Euro pro Tag fahren können soll, wie das etwa in Wien jetzt schon der Fall ist, in zwei Ländern um zwei Euro. Will man die Karte österreichweit nützen, würde sie drei Euro pro Tag kosten. Das wäre ganz wesentlich billiger als die derzeitige Jahreskarte der ÖBB alleine, die pro Tag 5,30 Euro ausmacht.