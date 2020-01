Klimaministerin Gewessler: "Das Angebot schafft die Nachfrage"

Bis wann? Die Rede war von Herbst 2021.

Wir arbeiten daran, das Ding so rasch wie möglich auf den Boden zu bringen. Aber ich lasse mich am Tag drei nach der Angelobung auf kein konkretes Datum ein.

Sie wollen den öffentlichen Verkehr auch in ländlichen Regionen ausbauen. Was soll sich ändern?

Ich komme selbst aus einem kleinen Ort in der Steiermark mit 1.000 Einwohnern. In meiner Jugend war die Frage: Kann ich ins Kino gehen und komme dann noch öffentlich heim? Das ist eine sehr prägende Erinnerung. Im Sommer war ich im Bregenzerwald auf Urlaub und es ist wirklich beeindruckend, was dort mit Taktverdichtung und Vertaktung gelungen ist.

Wagen sie zu sagen: „Jeder Ort wird jede Stunde öffentlich zu erreichen sein?“

Das ist sicher kein Ziel, das übermorgen am Boden ist. Aber das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs ist ein Takt, ein Angebot, das für die Menschen bequem, leistbar, verfügbar und verlässlich ist, bei dem ich weiß, dass ich, auch wenn ich zwei Stunden länger arbeite, noch öffentlich nach Hause komme und das nicht nur an den Schultagen, sondern auch am Wochenende. Das ist sicher eine der zentralen Stellschrauben, damit der öffentliche Verkehr in Österreich auch außerhalb der Großstädte noch attraktiver wird. 12 Prozent der Österreicherinnen haben innerhalb von 1.200 Metern keine öffentliche Haltestelle. Da gibt es wirklich Luft nach oben.

Wie geht man beim 1-2-3-Ticket mit der Westbahn um?

Wir werden mit allen Partnern Gespräche führen, es betrifft ja viele Verkehrsverbünde, die Bundesländer.

Was halten sie von Wettbewerb auf der Schiene?

Prinzipiell haben die privaten Anbieter auf der Schiene eine wichtige Rolle in Österreich, aber das Rückgrat gerade außerhalb der wettbewerbsfähigen Strecken ist sicher die ÖBB mit der Grundversorgung.