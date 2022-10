OECD-Studie: So ist es um Österreichs Bildung bestellt

HOCHSCHULABSCHLUSSQUOTE: In Österreich verfügten 2021 bereits 42 Prozent der 25- bis 34-Jährigen über einen Abschluss im Tertiärbereich (v.a. Hochschulen plus BHS). Das liegt knapp unter dem OECD-Schnitt (48 Prozent). Seit 2011 ist dieser Anteil sowohl in Österreich (35 Prozent) als auch in der OECD (38 Prozent) deutlich angestiegen. (A1.2)

KINDERGARTEN: Auch für den Kindergartenbereich gibt Österreich weniger aus als die anderen OECD-Staaten. Hierzulande betragen die Aufwendungen für die Kleinsten 0,7 Prozent des BIP, im OECD-Schnitt sind es 0,9 Prozent (C2.1)

LEHRERAUSBILDUNG: Die Dauer der Lehrerausbildung in Österreich liegt über dem Schnitt anderer OECD-Länder. Hierzulande wird man in sechs Jahren zum vollausgebildeten Sekundarstufenlehrer (Mittelschule, AHS, BMHS). In jenen Ländern, in denen Lehramtsstudierende wie hierzulande parallel theoretische und praktische Ausbildung erhalten, liegt sie im OECD-Schnitt bei 4,6 Jahren. In jenen Ländern, in denen zunächst das Fachstudium und dann erst die praktische Ausbildung erfolgt, sind es 5,1 Jahre. (D6.1)

LEHRERGEHÄLTER: Pädagogen verdienen in Österreich zu jedem Zeitpunkt ihrer Karriere und in allen Schultypen mehr als im OECD-Schnitt. Lag 2021 bei Volksschullehrern schon das Einstiegsgehalt mit rund 48.000 US-Dollar (kaufkraftbereinigt) pro Jahr über dem OECD-Schnitt (36.100), ist der Abstand beim Höchstgehalt mit rund 83.900 US-Dollar noch größer (OECD: 59.900). Ähnlich verhält es sich in der Sekundarstufe I (Ö: rund 47.900 Start-, rund 89.600 Endgehalt; OECD: 37.500 bzw. 62.700) und der AHS-Oberstufe (Ö: 47.900 bzw. 95.200 US-Dollar; OECD: 39.000 bzw. 65.000 US-Dollar). Im Vergleich zu anderen Hochschulabsolventen in ihrem Land stehen Lehrer in Österreich dagegen etwas schlechter da: So verdient ein Lehrer in der Volksschule 72 Prozent vom durchschnittlichen Akademiker-Gehalt, in der Sekundarstufe I sind es 81 und in der AHS-Oberstufe 93 Prozent (OECD: 86 bzw. 90 und 96 Prozent). (D3.1, D3.2)

ÖFFENTLICHE BILDUNGSAUSGABEN: Der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Bildung an den öffentlichen Gesamtausgaben lag 2019 bei 8,6 Prozent und damit unter dem OECD-Schnitt (9,8 Prozent, jeweils ohne Forschungsaufwendungen). (C4.1)

PRIVATE BILDUNGSAUSGABEN: Der Anteil der privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen liegt in Österreich bei lediglich sieben Prozent (OECD: 17 Prozent). Dies ist vor allem auf den Hochschulsektor und das weitgehende Fehlen von Studiengebühren zurückzuführen: 2019 betrug der Privatanteil im Tertiärbereich in Österreich elf Prozent, in der OECD dagegen 34 Prozent. (C3.1)

UNTERRICHTSZEIT - LEHRER: Volksschullehrer müssen in Österreich (796 Stunden pro Jahr) etwas mehr unterrichten als im OECD-Schnitt (784 Stunden). Im Sekundarbereich 1 stehen dagegen die österreichischen Lehrer jährlich fast 100 Stunden kürzer in der Klasse (Ö: 623, OECD: 711), in der AHS-Oberstufe/BMHS sind es 90 Stunden (Ö: 592, OECD: 684). Die Zahl der Unterrichtstage liegt in Österreich mit 181 in allen Schulformen knapp unter dem OECD-Schnitt (D4.1)

Die ansonsten jährlich veröffentlichten Statistiken zu Betreuungsrelationen, Klassengrößen und Alter der Lehrer hat die OECD heuer nicht in "Bildung auf einen Blick" aufgenommen.