Obszöne Nachrichten: Craftbeer-Wirt will 60.000 Euro von Maurer

"Die öffentliche Anprangerung meines Mandanten hat seine Persönlichkeitsrechte in eklatanter Weise verletzt", ließ der Anwalt des Wiener Lokalbetreibers, Adrian Hollaender, bereits Anfang Juni wissen. "Es bedarf daher einer deutlichen juristischen Reaktion auf diesen massiven Eingriff in die Rechtssphäre seiner Person und seines Betriebes." Noch immer erhalte der Lokalbetreiber Drohungen per Mail. Er hat auch deswegen bereits mehrere Anzeigen eingebracht. "Mein Mandant wird einen ganzen Stoß an Drohungen und Beschimpfungen zum Gericht mitbringen", sagt Hollaender.

Maurer sieht "dringenden Handlungsbedarf"

Maurer kündigte bereits im Vorfeld an, einer etwaigen Klage "sehr gelassen entgegenzusehen". Denn es sei "äußerst unglaubwürdig", dass der Betreiber des Lokals die Nachrichten nicht selbst geschrieben habe.

Dass sie mit den Nachrichten an die Öffentlichkeit gegangen ist, bereut die Grün-Politikerin "grundsätzlich nicht, denn die Causa zeigt auf, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, was rechtliche Möglichkeiten für betroffene Frauen betrifft. Und ich hoffe, dass da etwas weitergeht.“

Da die Nachrichten privat an Maurer geschickt worden waren, sind sie strafrechtlich nicht relevant. Zwar könnte Maurer zivilrechtlich klagen, würde dann aber das Prozesskostenrisiko tragen (mehr dazu hier).