„Nur Handarbeit mit der Feile gibt das Gespür für den Stahl“

Die Voest ist in Sachen Digitalisierung auf dem modernsten Stand, der gefürchtete Arbeitsplatzverlust ist ausgeblieben. „Wir haben dieselbe Zahl an Mitarbeiter wie vor dem Einsetzen der Digitalisierung“, sagt Schaller. Daher mache ihm das Thema „keine Angst“.

Die Jobs seien nur andere geworden. „Viele Kollegen sind in der Weiterbildung, in der Forschung und in der Produktentwicklung“, erzählt der Betriebsrat. „Wir müssen unserer globalen Konkurrenz ständig einen Schritt voraus sein, damit wir uns das alles leisten können.“

„Alles“ sind zum Beispiel gute Löhne. Viele bevorzugen Teilzeit, ein attraktiver Schichtdienst wurde eingeführt, sodass ein Voestler mit sechs Urlaubstagen auf 14 freie Tage kommt, weil es vor und nach einer Sechstageschicht (zu 48 Stunden) jeweils vier freie Tage gibt.

Geld verschlingt auch der Umweltschutz. Jährlich 258 Millionen fließen in Filteranlagen, damit aus den Schloten statt schädlichem Rauch ungefährlicher Wasserdampf qualmt.

„Man muss nicht unbedingt studieren, um ein erfolgreiches Berufsleben zu haben“, sagt Schaller. Die Voest bildet jährlich 129 Lehrlinge aus, stellt an diese aber auch hohe Ansprüche. 700 Jugendliche bewerben sich jedes Jahr, aber viele fallen bei der Aufnahmsprüfung krachend durch. „Es ist ein Wahnsinn, wie schlecht viele im Rechnen sind oder nicht sinnerfassend lesen können“, sagt Schaller. Wegen des akuten Facharbeitermangels probiert die Voest nun eine Schnell-Lehre für Maturanten aus.

Der Start einer Voestler-Laufbahn ist – Robotik hin oder her – sehr traditionell. Den Beginn markiert die Feile. „Jeder Lehrling fängt mit Handarbeit an. Wer nie eine Feile in der Hand hatte, bekommt kein Gespür für die Genauigkeit, die unsere Produkte auszeichnen. Wir reden hier von Hundertstel-Millimetern. Die Feile vermittelt das Gespür für den Stahl.“

Für die fernere Zukunft der Arbeit ist Schaller weniger optimistisch. „260.000, meist Frauen, arbeiten im Handel an den Kassen. Auf einem Seminar wurde uns eine Schleuse vorgestellt, durch die man mit dem Einkaufswagen fährt, und die Einkäufe werden automatisch von der eingesteckten Bankomatkarte abgebucht. Wenn so was kommt, sind Hunderttausende Jobs weg.“ Beängstigend sei auch der Ausblick auf das Ausmaß der Überwachung. „Da besteht die Gefahr der totalen Überwachung. 50.000 Menschen in Österreich laufen mit Chips rum, die alles für sie erledigen. Da sagt dann die Kaffeemaschine nicht mehr nur ,Guten Morgen‘, sondern misst den Blutdruck und mixt auch das entsprechende Medikament in den Kaffee.“