Nur einer wählte anders: Türkise Hochburgen und rote Tiefpunkte

Wo holten Türkisen ihr bestes Ergebnis?

Die Volkspartei erzielte ihr bestes Gemeinde-Ergebnis auf 1321 Meter Seehöhe in der kleinsten Gemeinde Österreichs. Im Tiroler Bergdorf Gramais. Von den nur 32 Wahlberechtigten der traditionell tiefschwarzen Gemeinde stimmten 23 Wähler bzw. 95,8 Prozent für Türkis, ein Plus von 25 Prozentpunkten bzw. sechs Stimmen.

Es gab einen Ausreißer: Ein Wähler (4,2 Prozent) machte sein Kreuz bei den Grünen. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.

Wo ist Österreich am wenigsten türkis?

Die Gemeinde, in der die ÖVP mit 18,7 Prozent ihr schwächstes Ergebnis eingefahren hat, ist der 1.500-Einwohner-Ort Golling an der Erlauf im niederösterreichischen Bezirk Melk. Golling ist eine SPÖ-Hochburg. Wenn man die Wiener Bezirke hinzuzieht, war das ÖVP-Ergebnis in Wien-Neubau (17,3 Prozent) noch schlechter. Acht der zehn schwächsten ÖVP- Ergebnisse lagen in Wien. Auch in Rudolfsheim-Fünfhaus (17,7 Prozent) und Margareten (18,2 Prozent) hatte sie wenig Zuspruch.