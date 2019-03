Nulldefizit in Gefahr? Damoklesschwert über dem Budget

So weit ist die Bundesregierung freilich noch lange nicht. Vielleicht ist eine Planänderung auch gar nicht nötig und der Konjunkturabschwung hält sich mit ein wenig Glück in Grenzen.

Die neueste Prognose für das heimische Wirtschaftswachstum 2019 stammt von der Kommission in Brüssel aus dem Februar und liegt bei 1,6 Prozent. Mit 2,0 Prozent hat das Wifo noch im Dezember gerechnet. Bei einem Bruttoinlandsprodukt von grob 400 Milliarden Euro „kostet“ jedes Zehntelprozentpunkt an Wachstum also rund 400 Millionen Euro.

Doch Löger beruhigt im KURIER-Gespräch: „Auswirkungen auf das Budget sehe ich nicht, weil unsere Kalkulationen konjunkturbereinigt erstellt werden. Noch dazu muss man sagen, dass die Wirtschaft wächst und nach wie vor in Schwung ist. Wie geplant werden wir also 2019 den ersten administrativen Überschuss seit 1954 erreichen. Gleichzeitig haben wir mit dem Familienbonus Plus die größte familienpolitische Entlastung auf den Weg gebracht.“