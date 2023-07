NS-Verbotsgesetz: Viel Lob aber auch Kritik für Novelle

Warum Geschworenengerichte in Westeuropa "hochumstritten" sind

Da es sich bei Vergehen gegen das Verbotsgesetz um politische Delikte handelt, sind dafür Geschworenengerichte zuständig. Die reinen Laiengerichte seien "hochumstritten" und Österreich "das letzte Land in Westeuropa, in dem Geschworenengerichte in dieser Form entscheiden." Definitiv gebe es hier Reformbedarf, für eine Zuständigkeitsverschiebung in Richtung eines Schöffensenates, der mit Beteiligung von Berufsrichtern entscheidet, sei aber "die Zeit noch nicht reif."