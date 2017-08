Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Am frühen Freitagabend ist es so weit. Dann steht endgültig fest, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 15. Oktober antreten können. Einige Kleinparteien sammelten bis zuletzt Unterschriften. Ihre Wahlvorschläge müssen von je nach Größe des Bundeslandes 100 bis 500 Wahlberechtigten unterstützt werden.

Fix am Stimmzettel stehen natürlich die jetzigen Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS. Das Team Stronach hat auf eine Kandidatur verzichtet. Ebenfalls fix ist die Kandidatur der Liste Pilz sowie der Freien Liste Österreich Karl Schnells. Ihre Wahlvorschläge wurden von drei Abgeordneten unterschrieben.

Bereits genug - nämlich mindestens 2.600 - Unterschriften für die österreichische Kandidatur gesammelt haben die KPÖ und Roland Düringers Liste G!LT. Bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag erklärte dieser sein "Kunstprojekt" denn auch gleich für beendet. Ziel der Düringer-"Partie" war es ja, ungültige Stimmen im Parlament sichtbar zu machen. Dafür wurden in den vergangenen Wochen in allen Bundesländern Kandidaten gecastet. Düringer selbst wird nicht ins Parlament einziehen, aber als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gehen.

Endgültige Entscheidung erst um 17.00 Uhr

In einzelnen Bundesländern bereits geschafft haben es die Sozialistische Linkspartei (SLP), die Neue Bewegung für die Zukunft (NBZ) und die Liste "Obdachlose in der Politik". Die Christliche Partei Österreichs, die EU-Austrittspartei und die Männerpartei haben noch keinen Erfolg gemeldet. Am Freitagabend wissen wir mehr.

Insgesamt sind bereits 12 Kandidaturen fix. Neun Parteien werden bundesweit antreten und dazu - so weit bekannt - möglicherweise sechs in einzelnen Bundesländern. Mit 15 Kandidaten wären die Jahre 2008 und 2013 überboten, wo sich insgesamt 14 Parteien bewarben. Einige mögliche Kandidaten hüllten sich bis zuletzt in Schweigen: Die Wahlplattform EUAUS, die Christliche Partei Österreichs oder die Männerpartei. Sie alle haben es bei der vorigen Wahl allerdings in dem einen oder anderen Bundesland auf den Stimmzettel geschafft.