KURIER: Wie haben Sie die Reaktionen erlebt, als Sie im Herbst die Satzung für Ihre Partei "Gilt" beim Innenministerium hinterlegt haben?

Roland Düringer: Wenn sich der Herr Düringer mit einer Kettensäge den Vorderfuß weggeschnitten hätte, wär das nicht so ein großes Tam-Tam gewesen, wie: Der Herr Düringer gründet eine Partei. Und das ist schon ein Zeichen dafür, . Wie wir mit Politik umgehen. Und wie wir eine Parteigründung plötzlich erhöhen zu etwas ganz wichtigem. Der Medienrummel allein war schon Teil des Projekts "Gilt", das ja letztlich auch ein Kunstprojekt ist.

Sie bezeichnen die Partei im Buch als Taxi. Wie geht es nun diesem Taxi?

Es ist das Vehikel, das das Projekt an den Start bringen kann. Es ruht in der Garage, weil es jetzt noch keine Funktion hat. Man schaut ab und zu, ob’s eh noch läuft, ob noch Luft in den Reifen ist, und ob die Batterie in Ordnung ist. Damit es, wenn man es braucht, einfach startet."Wrummm" und es ist einsatzbereit. Wir brauchen auch keine Probefahrten machen, weil wir eh wissen, dass es funktioniert.

Das heißt, sie könnten es jederzeit aus der Garage fahren?

Na ja, es wäre ja vor ein paar Wochen durchaus möglich gewesen, dass wir es schon anlaufen lassen hätten müssen. Aber es hat sich die Situation (in der Regierung, Anm.) wieder ein bisschen beruhigt und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Aber das Taxi ist einsatzbereit.

Haben Sie schon abgetestet, wie groß Ihr Wählerpotenzial ist?

Nein, da gibt es nichts abzutesten. Das einzige, was wir jetzt tun können, ist zu informieren, was das Ding überhaupt ist. Es ist sicher vielen unklar: Spinnt er jetzt komplett? Was will er überhaupt? Will er jetzt Kanzler werden, oder was? Wir wollen folgenden Gedankengang auslösen: „Ich war bei der letzten Nationalratswahl Nichtwähler, ich habe ungültig gewählt oder ich habe vielleicht einer kleinen Protestpartei ein Kreuz gegeben, um den anderen zu schaden. Es hat aber nichts bewirkt. Und es wäre mir wichtig, dass man mich als sonst ungültige Stimme auch erkennt, in dem meine Stimme gültig wird.“ Kleinparteien wie Die Christen oder die EU-Austrittspartei, oder die Weiß- und Nichtwähler – das sind alles verlorene Stimmen, so etwas wie wandernde Mistkübel, die noch dazu die stimmenstärkeren Parteien stärken.

Wie wollen Sie die Nichtwähler, die per se ja nicht so gerne wählen gehen, an die Urnen bringen?

Das ist eben die große Frage, das ist ja das Experiment. Fakt ist: 25 Prozent der Wahlberechtigten, wir sprechen da von weit mehr als einer Million Menschen, sind nicht wählen gegangen oder haben ungültig gewählt. Die existieren, die gehen da draußen auf der Straße. Aber niemand weiß, warum sie es nicht machen. Haben Sie es nicht gewusst, sind sie zu wenig mobil? Sind sie so komplett politikverdrossen, dass sie gar nichts mehr interessiert? Vielleicht wählen sie aber auch nicht, weil sie kein Angebot vorfinden, dass für sie sinnvoll ist. Vielleicht lehnen sie nicht nur die Parteien an sich ab, sondern auch die ganze Inszenierung der Politik.

Wie wollen Sie Ungültig-Wähler sichtbar machen?

Wenn ein Ungültig-Wähler diesmal "Gilt" ankreuzt, dann gilt diesmal seine ungültige Stimme, das ist ja der Witz daran. Jetzt gilt’s. Zum ersten Mal in meinem Leben gilt es, und ich muss nicht Garfield oder "keinen von euch" draufschreiben. Ich habe keine Partei gewählt - und es gilt.

Wenn man gültig wählt, dann ist es ja keine ungültige Stimme mehr?

Es soll ja eine gültige Stimme werden. Jemand, der zur Wahl geht und irgendwas draufschreibt, will ja gehört werden. Er will damit sagen: "Mich gibt es auch noch". Nur hört ihn keiner. Und wenn er "Gilt" ankreuzt, wird er gehört. Ist doch schön, oder? Und es richtet keinen Schaden an, nimmt niemandem etwas weg. Diejenigen, die Parteien wählen, werden weiterhin Parteien wählen und die Nichtwähler bekommen eine Möglichkeit.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Warum haben Sie das letzte Mal ungültig gewählt?

Weil ich dieses ganze System zwischen Medien und Politik in Frage stelle. Insofern, weil ich den Eindruck habe, dass es immer mehr zu einer Inszenierung und Show verkommt. Und da tragen beide Seiten viel dazu bei – sowohl die Pressesprecher der Parteien als auch die Leitmedien in diesem Land. Es wird alles auf Verknappung und Verkürzung gesetzt. Auch wenn es um komplexe Themen wie CETA oder die Flüchtlingswelle geht, hast du in einem Fernsehbeitrag vielleicht sieben Sekunden Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Was willst du da sagen? Außer Phrasen, die nichts sind, aber vielleicht die Wähler emotionalisieren. Und dahinter steht ein ganzes Beraterteam, das sich nichts anderes überlegt als: Welche Sätze sagt man, damit ja nichts schief gehen kann? Das kann nicht der Auftrag an die Politik sein, ganz ehrlich.

Dazwischen stehen aber auch noch die Journalisten, die versucht, aus den Politikern herauszuholen, was sie nicht so gerne sagen oder zugeben wollen.

Weil sie es vielleicht auch nicht sagen können. Aber viele Medien haben vielleicht auch nicht mehr die Zeit und das Geld, um ausreichend zu recherchieren. Oft geht es nur darum, einen einzigen Sager zu bekommen, der etwas hergibt. Da geht es wieder um Geld und Quoten. Und dann gibt es noch käufliche Medien, das sind für mich die Gratiszeitungen, die zum Teil über Inserate von Parteien finanziert werden. Das ist Propaganda, aber der Großteil der Bevölkerung informiert sich darin aber über Politik. Ist das wirklich der Weg, den wir als Gesellschaft gehen wollen? Oder wollen wir wirklich eine Veränderung? Das heißt nicht, Parteien oder Gesichter auszutauschen. Das heißt, wirklich die politische Kultur zu verändern. Um so etwas wie den Trump in Österreich zu verhindern.

Sie sind aber auf herkömmliche Medien angewiesen, um ihre Botschaft bekannt zu machen.

Das ist ja schon gut gelungen bei der Ankündigung, eine Partei zu gründen. Auch Negativberichterstattung ist eine Gratiswerbung. Wenn man heute in diesem politischen Spiel mitspielen möchte, braucht man ein paar Sachen: Entweder eine prominente Person, die ihr Gesicht hinhält, irrsinnig viel Geld oder ein Leitmedium, das das total unterstützt. Oder man hat die Hyper-Idee, die alles gut macht. Wenn ich jetzt mein Projekt betrachte: Wir haben kein Geld und sicher nicht die Unterstützung eines Leitmediums. Was wir haben, ist eine prominente Person, das Buch, Videos im Inernet und eine Idee, die jetzt nicht die Hyperidee ist, aber eine Geschichte, die etwas hat, eine Geschichte, die man erzählen kann. Das ist aber auch Teil des Experiments: Kann man ohne viel Geld heute überhaupt einen Achtungserfolg bei einer Nationalratswahl erzielen?

Wie sieht es mit dem Geld aus?

Es wird wohl kein Großinvestor einsteigen, aber wir werden die Menschen bitten, uns kleinere Beträge zu leihen. Wenn man mehr als ein Prozent erreicht, bekommt man einen Teil der Wahlkampfkosten zurückerstattet. Dann bekämen auch die Spender ihr Geld zurück, ansonsten ist es wie im Casino verloren. Aber das muss einem der Spaß schon wert sein.

Foto: Manfred Weis/Brandstätter Verlag Sie sagen, die herkömmliche Politik basiert hauptsächlich auf Inszenierung. Jetzt bezeichnen sie das als Kunstprojekt, stellen sich an vorderster Front hin ...

... Es wird die größte Inszenierung, die die Politik je gesehen hat.

Ihr Projekt ist selbst aber auch eine Inszenierung. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?

Das ist ja kein Widerspruch. Ich zeige, was mit einer Inszenierung möglich ist. Wenn dieses "Gilt"-Ding mehr als vier Prozent erreichen würde, dann nur aufgrund der Inszenierung. Das wäre der Beweis dafür, dass es nicht um Inhalte oder um Programme geht, sondern nur um die Show und Menschen zu emotionalisieren. Einem Großteil sind Inhalte scheißegal. Die finden den Spitzenkandidaten sympathisch oder kriegen einen Kugelschreiber geschenkt oder einen Hunderter, und sagen: Pfau, super, denen mach ich ein Kreuz. So funktioniert’s. Und das ist Teil des Experiments.

Was unterscheidet ihre Inszenierung von der anderer Parteien?

Sie kann natürlich noch ärger sein als die anderen Inszenierungen. Die Parteien müssen ja souverän und seriös bleiben. Sie müssen ja ernstgenommen werden.

Sie können also "Arschlochverhalten" sagen, wie Sie es im Buch tun?

Ich kann "Arschlochverhalten" sagen, ich kann auch "Arschlöcher" sagen. Klar, das ist für mich ein ganz normales Wort. Ich bin im Zehnten Bezirk aufgewachsen. Bei mir war jedes zehnte Wort im Dialog mit anderen auf der Straße "Arschloch" oder "geh scheißn, Oida". Das ist nicht böse, das heißt das gleiche wie "Du bist lieb". Warum soll ich das jetzt ablegen und meine Wurzeln verleugnen? Ganz sicher nicht.

Den Vorwurf, dass man damit die Politik untergräbt oder lächerlich macht, lassen Sie nicht gelten?

Das Gegenteil stimmt: Weil die Politik immer lächerlicher wird, genau deswegen mache ich dieses Projekt. Nicht, um die Politik lächerlich zu machen. Letztendlich will ich der Politik helfen. Dass sich die Politiker vielleicht einmal bei der Nase nehmen und nicht bei jedem Blödsinn mitmachen. Ein Beispiel: Warum muss ein Bundespräsidentschaftskandidat Eierspeise kochen können vor laufender Kamera? Da brauchen wir Politiker, die sagen: "Wissen sie was, ich koche Ihnen keine Eierspeise, weil ich Bundespräsident werden möchte und nicht Eierspeisekoch. Und jetzt geht‘s scheiß'n". Umgekehrt braucht es auch verantwortungsvolle Redakteure, die nicht über jede blöde Aussendung von einem Parteipressesprecher berichten. Man müsste in der gesamten politischen Kultur den Anspruch wieder etwas in die Höhe schrauben.

Einerseits will man gewisse Dinge nicht unsichtbar machen, und andererseits bringt ein Politikerstreit oft die bessere Quote.

Aber da beißt sich die Katze in den Schweif. Das ist eine Spirale, die uns ganz tief nach unten führt. Bis es dann soweit ist, dass einer sagt: "Selbst wenn ich auf der Kärntner Straße jemand erschieße, würdet’s ihr mich wählen."