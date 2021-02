Novomatic-Boss zu Parteispenden: "Wir werden dies machen müssen!"

Wie nun das Nachrichtenmagazin profil berichtet, hat sich Neumann auch konzern-intern dafür stark gemacht, dass die Novomatic Parteien direkt mit Spenden unterstützt. Im Zuge einer Debatte um Spenden in Deutschland schrieb Neumann an mehrere Führungskräfte der Novomatic folgendes eMail: "Liebe Alle, die Konzernrichtlinie hatte die Absicht, dass keine verdeckten Zahlungen an Parteien in all unseren Ländern vorgenommen werden dürfen! Ich halte nichts davon gesetzlich erlaubte und transparente Zahlungen an Parteien gänzlich zu unterbinden! Wir werden dies in einigen Ländern machen müssen und sollten uns nicht durch unsere Richtlinien einschränken! Dh wir ändern die Richtlinie in der Form, dass diese Zahlungen nur dann stattfinden dürfen, wenn sie im gesetzlichen Rahmen und transparent vorgenommen werden! Eine Meldung (und nicht Genehmigung) an das Compliance Komitee soll aber bleiben."

Zusammengefasst: Neumann hält an Parteispenden fest.