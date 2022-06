Novelle für Umwelt-Verfahren: Gewessler weht kalter Wind entgegen

Zur Windkraft: Wie ist die derzeitige Situation in den Bundesländern?

95 Prozent der Windräder in Österreich stehen in Niederösterreich, dem Burgenland oder der Steiermark, wo es auch eine Energieraumplanung gibt. In Oberösterreich gibt es 30 Anlagen, Tirol, Vorarlberg und Salzburg haben derzeit keine Anlagen, wobei Salzburg derzeit eine Zonierung ausarbeitet. Ein Sonderfall ist Kärnten, wo die sogenannte „Sichtbarkeitsverordnung“ gilt; diese sieht einen Abstand von 25 Kilometern zwischen einem Windrad und dem nächsten Wohngebiet vor. Derzeit sind in Kärnten laut dem Büro der zuständigen SPÖ-Landesrätin Sara Schaar fünf Windanlagen im Betrieb.

Welche Kritikpunkte gibt es aus den Ländern?

Die schärfste Kritik an dem „Drei-Punkte-Plan“ kommt aus Kärnten und damit von der SPÖ, deren Stimmen die Regierung für eine Umsetzung der Novelle braucht. SPÖ-Landesrätin Schaar bewertet die geltende „Sichtbarkeitsverordnung“ als Energieraumplanung. Anders als das Klimaministerium, das diese nicht als „planungsrechtliche Zonierung“ einordnet.

Kritisiert wird zudem, dass Gewessler hier in Länderkompetenz eingreife. Bisher sei keine Gesetzesvorlage an die Länder ergangen und diese wurde ohne deren Einbeziehung erarbeitet. Schnellere UVP-Verfahren werden allerdings begrüßt.

Wie beurteilt ein Rechtsexperte die Novelle?

Rechtsanwalt Martin Fischer ist auf Umweltrecht spezialisiert. Aus seiner Erfahrung mit UVP-Verfahren kann er sagen: „Es braucht bessere und mehr Sachverständige bei den Behörden.“ Außerdem würde er eine Straffung der Verfahren sinnvoll finden, „ohne jedoch die Bürgerrechte zu sehr einzuschränken“.