Bürgerinitiativen: Wenn die Politik einfach „drüberfährt“

Die Schuld sieht er bei der Politik, „der der Gestaltungswille abhanden gekommen ist“ und bei den ÖBB, die „die für sich einfachste Variante gewählt haben.“

Was aber ist nun mit seinen Alternativen? Schönauer plädiert für eine Tieferlegung der Trasse ohne Tunnel unter dem Wienfluss und mit Einhausungen sowie Überplattungen. So entstünden Querungsmöglichkeiten und neuer Freiraum, den die Menschen gestalten und nutzen könnten. Mit den Umbauten könne man Erdwärme nutzbar machen, um das Grätzel „von der Abhängigkeit vom Gas zu befreien“. Dass all das technisch möglich sei, habe sein Team recherchiert und berechnet, sagt Schönauer. Die Behörden hätten diese Variante nicht unabhängig geprüft.