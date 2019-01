Debatte um NoVA-Abschaffung: Werden Neuwagen bald deutlich billiger?

Für Fans von PS-starken Autos käme es einer Revolution gleich: Denn die Regierung soll darüber nachdenken, die NoVA abzuschaffen. Es wäre ein Weg, das angepeilte Ziel einer Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent zu erreichen.

470 Millionen Euro. So hoch waren die Einnahmen für den Finanzminister im Jahr 2017 aus der sogenannten Normverbrauchsabgabe ( NoVA), die bei Erstzulassung eines Fahrzeugs in Österreich anfällt (Details siehe Erklärung unten). Im Vorjahr dürfte die 500-Millionen-Euro-Marke deutlich geknackt worden sein, was daran liegt, dass Neuwagen seit September einer strengeren Prüfung des Schadstoffausstoßes unterliegen. In Folge sind die Werte gestiegen. Da sich die NoVA nach dem -Ausstoß richtet, sind Neufahrzeuge seit Herbst durchwegs spürbar teurer geworden. Ein Einbruch bei den Neuzulassungen war die Folge, so dass es heuer „nur“ zum drittbesten Autojahr aller Zeiten gereicht hat.