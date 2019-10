Norbert Hofer: Verhältnis zu Strache ist "zerrüttet"

Ein "sehr gutes Gespräch" will FPÖ-Chef Norbert Hofer am Dienstag mit Sebastian Kurz ( ÖVP) gehabt haben. Kurz lud Pamela Rendi-Wagner und Hofer zu ersten Sondierungstreffen ins Winterpalais in der Wiener Innenstadt. Über die "sich eintrübend Konjunktur" und das Thema "Sicherheit" sprachen die beiden Ex-Koalitionspartner genauso, wie über den Brexit und Konflikte in Syrien.

Ob Kurz ihn doch noch zu einer Regierungsbeteiligung überreden konnte, beantwortete Hofer nicht. "Wir haben über den weiteren Weg gesprochen", sagte er lediglich. Er müsse in seiner eigenen Partei "einige Dinge in Ordnung bringen", das sei sein Auftrag als Obmann, so Hofer. Im Dezember werde es auf jeden Fall eine große Klausur geben, für die er einen "Neustart für die FPÖ" versprach.