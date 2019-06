Norbert Hofer in der ZiB2: "Ich bin kein Unmensch"

Am Donnerstag soll die Entscheidung getroffen werden: Wird der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache das EU-Mandat annehmen oder nicht? Dazu trifft der Ex-FPÖ-Obmann seinen Nachfolger Norbert Hofer zu einem Gespräch. Letzterer deutete schon am Mittwochabend an, in welche Richtung es gehen könnte. "Ich glaube, er tendiert dazu, es nicht anzunehmen", sagte Hofer im Zib2-Interview. Ihm zufolge habe Strache die vergangenen Tage noch überlegt. "Aber ich habe das Gefühl, dass er eine Entscheidung getroffen hat."

Vorrangiges Thema im ORF-Interview war erneut das Ibiza-Video. Auf die Frage, warum Strache weiterhin Mitglied der Fraktion sei, entgegnete der neue FPÖ-Chef: "Es ( Straches Aussagen im Video, Anm.) war falsch. Es war nicht ok. Aber ich bin kein Unmensch." Man könne nicht das gesamte Leben eines Menschen auf der Basis eines siebenstündigen Videos beurteilen, sondern müsse auch die "Lebensleistung beurteilen". Und diese sei positiv. Zudem seien die Zusagen im Video nie umgesetzt worden.