Parlament gibt Beamtenregierung Takt vor

Auf Antrag der Liste Jetzt stimmen FPÖ, SPÖ und Neos zu. „Wir haben es oft versucht, bei der ÖVP durchzubringen, sind in der Regierung aber immer gescheitert“, sagt FPÖ-Chef Norbert Hofer. Das bringt die ÖVP unter Druck. Sie will das KAICIID auch schließen – macht sich für ein neues Zentrum stark unter Obhut der UNO. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Fix ist jedenfalls, dass Außenminister Alexander Schallenberg den Beschluss umsetzen will.

Ähnlich überraschend kommt am Mittwoch auch das Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Die FPÖ kündigt an, den SPÖ-Antrag zu unterstützen. Die Vorstellung der neuen Bundeskanzler Brigitte Bierlein und ihrer Übergangsregierung erscheint in Anbetracht dessen als staatstragende Pflichtübung.

Nach den Formalia tritt die erste Bundeskanzlerin gegen 9.15 Uhr an das Rednerpult. Bierlein legt eine solide, aber unspektakuläre und kurze Rede hin, in der sie vor allem um das Vertrauen der Abgeordneten wirbt.