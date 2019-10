Niko Kern attackiert SPÖ: "Deutsch sollte sofort zurücktreten"

"Konnte mit Deutsch nur schiefgehen"

So gab Nikolaus Kern bekannt, dass er bereits am 7. Juni aus der Partei ausgetreten sei – just an dem Tag, an dem Christian Deutsch zum Wahlkampfleiter der SPÖ ernannt wurde. Kern habe das deshalb nicht öffentlich gemacht, weil "ich der SPÖ nicht schaden wollte", sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Doch: "Als Christian Deutsch zum Wahlkampfleiter bestellt wurde, war mir zu 100 Prozent klar, dass das danebengehen wird." Deutsch vertrete demnach den rückschrittlichen, machtvergessenen Teil der SPÖ.