SPÖ-Neustart: Ein Zerren in alle Richtungen

Es sollte eine Präsidiumssitzung werden, bei der ein erster Schritt Richtung Neuanfang gemacht wird. Stattdessen wurde einer zum Bundesparteigeschäftsführer bestellt, der für viele in der SPÖ als Inbegriff des Parteiapparatschiks gilt – nämlich Christian Deutsch. Er managte den relativ erfolglosen Wahlkampf von Pamela Rendi-Wagner. Was folgte, war eine Welle der Empörung von in der Wolle gefärbten Roten. Politik-Berater Rudi Fußi entlud seine Wut in einem Video, wo er kein gutes Haar an der SPÖ und Rendi-Wagner ließ.

Doch in welche Richtung soll Rendi-Wagner gehen?

Eine Frage, die die Sozialdemokraten vor eine Zerreißprobe stellen könnte. Denn die Antworten auf die Frage der Erneuerung der Partei driften drei Tage nach dem Wahldebakel weit auseinander.

Während Länderchefs wie Peter Kaiser oder Hans Peter Doskozil die Zukunft in der Opposition sehen, will Tirols Georg Dornauer eine Regierungsbeteiligung. Während Rendi-Wagner auf das Know-how eines Urgesteins wie Deutsch setzt, wollen andere Parteispitzen, dass die Jungen aus der zweiten und dritten Reihe bei der Neuerfindung der Sozialdemokratie mitreden. Rendi-Wagner steht (noch) orientierungslos in der Mitte.

Die verschiedenen Strömungen im Überblick:

Programm als „Sterbebegleitung“

Für PR-Mann Rudi Fußi müsste die rote Neuaufstellung 15 bis 20 Jahre dauern.

Der SP-nahe Kommunikationsexperte Rudi Fußi will nach seinem Wut-Video auf Facebook sanftere Töne anschlagen: „Die SPÖ ist nicht auf der Höhe der Zeit, weit weg von den Lebensrealitäten der Menschen, wir haben ein ambitionsloses Programm, das weder spannend noch zukunftsfähig ist, sondern nur die SPÖ sterbebegleitend verwaltet. Es braucht die totale Öffnung.