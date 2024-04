Warum Niederösterreich radikale Corona-Maßnahmengegner fördern will

Die Empörung ist jedenfalls groß: SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander spricht von einer „Verhöhnung aller Menschen, die in der schwierigen Corona-Zeit das Land am Laufen gehalten haben“.

SPÖ: "Ehrenamtliche beschimpft und beleidigt"

Zwander weiter: „Tausende Ehrenamtliche in den Gemeinden und große Teile der Zivilgesellschaft haben sich in den Corona-Monaten vorbildlich und beeindruckend in den Dienst unseres Landes gestellt.“ Doch die schwarz-blaue Koalition „belohnt nun nicht diese Leistungsträger, sondern ausgerechnet Vereine und Menschen, die diese Ehrenamtlichen beschimpft und beleidigt haben“.

Schärfer die Grünen: „Die FPÖ umgibt sich mit Verschwörungstheoretikern und kassiert unverschämt und skrupellos ab“, wettert Sozialsprecherin Silvia Moser. Die ÖVP schaue zu.

ÖVP gibt sich zurückhaltend

Dort gibt man sich zurückhaltend: Der Corona-Fonds habe klare Regeln und strenge Förderkriterien, die einzuhalten seien, betont ÖVP-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl. Die strengen Vergaberichtlinien hätten bisher gut funktioniert. „Ich erwarte, dass der zuständige Landesrat auch in Zukunft sicherstellt, dass die Fördermittel korrekt vergeben werden.“

Der Luisser-Sprecher betont gegenüber dem KURIER, dass die Förderkriterien befolgt wurden. Förderungswürdig sind demnach unter anderem Vereine, „welche Leistungen anbieten, die zum Ziel haben, sich für die Belange jener Menschen einzusetzen, die Schäden oder Beeinträchtigungen durch COVID-19-Impfungen oder COVID-19-Erkrankungen aufweisen“, wie es in den Richtlinien heißt.

Ungereimtheiten um Sitz von Rutters Verein

Allerdings dürfen nur Vereine mit Sitz in Niederösterreich unterstützt werden. Laut Homepage und Vereinsregisterauszug ist Rutters Verein jedoch in Klagenfurt beheimatet. Die Neos orten deshalb einen Verstoß gegen die Förderregeln. Laut Luisser-Sprecher sei alles korrekt. Im konkreten Fall gehe es um einen Ableger des Vereins, der für Aktivitäten im Bezirk Mödling zuständig sei und seinen Sitz in St. Pölten habe. Es soll laut Sprecher noch weitere regionale Rutter-Vereine in NÖ geben.

Die politische Ausrichtung Rutters will der Sprecher des Landesrats nicht beurteilen. Grundsätzlich sei die politische Linie der Antragsteller kein Ausschlusskriterium, dies würde auch verfassungsrechtlich nicht halten.

Der umstrittene Corona-Fonds ist Ergebnis der türkis-blauen Regierungsverhandlungen im Vorjahr und kam auf Betreiben der FPÖ zustande.