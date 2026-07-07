ÖVP: Nico Marchetti tritt als Generalsekretär zurück

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti nimmt seinen Hut. Das hat die Volkspartei am Dienstagabend per Aussendung mitgeteilt. Mit Ende Juli lege Marchetti seine Funktion als Generalsekretär der Partei zurück, hieß es. Nachfolger gibt es noch keinen, darüber soll zeitnah informiert werden. Der Generalsekretär war zuletzt innerparteilich zunehmend unter Druck gestanden.

In seinem persönlichen Statement schrieb der Politiker: „Ich bin aus Überzeugung Sachpolitiker, ein Politiker der Mitte und mir liegt die feine Klinge mehr als der Bihänder. In den knapp eineinhalb Jahren habe ich mich als durchaus untypischer Generalsekretär in den Dienst meiner Partei gestellt, weil ich zutiefst von den christlichen, konservativen und liberalen Werten der Volkspartei überzeugt bin“. Die letzten Jahre sei er allerdings ausschließlich Berufspolitiker gewesen und verspüre nun „den großen Wunsch, mir ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen“.