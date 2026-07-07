ÖVP: Nico Marchetti tritt als Generalsekretär zurück
ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti nimmt seinen Hut. Das hat die Volkspartei am Dienstagabend per Aussendung mitgeteilt. Mit Ende Juli lege Marchetti seine Funktion als Generalsekretär der Partei zurück, hieß es. Nachfolger gibt es noch keinen, darüber soll zeitnah informiert werden. Der Generalsekretär war zuletzt innerparteilich zunehmend unter Druck gestanden.
In seinem persönlichen Statement schrieb der Politiker: „Ich bin aus Überzeugung Sachpolitiker, ein Politiker der Mitte und mir liegt die feine Klinge mehr als der Bihänder. In den knapp eineinhalb Jahren habe ich mich als durchaus untypischer Generalsekretär in den Dienst meiner Partei gestellt, weil ich zutiefst von den christlichen, konservativen und liberalen Werten der Volkspartei überzeugt bin“. Die letzten Jahre sei er allerdings ausschließlich Berufspolitiker gewesen und verspüre nun „den großen Wunsch, mir ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen“.
Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker dankte dem Generalsekretär in der Aussendung „für seine umsichtige Tätigkeit als Generalsekretär in den letzten eineinhalb Jahren“. „Insbesondere danke ich ihm für sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat“, so Stocker. Marchetti soll Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Volkspartei bleiben.
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