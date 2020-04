Krisenmanager des Kanzlers: "Ich bin ein kleines Rad"

Ein Jahr Indien

Die letzte Frage ist am einfachsten zu beantworten: Was die formale Ausbildung angeht, ist Gstöttner mit fast allen Wassern gewaschen: Er hat einen Master an der London School of Economics, war sechs Jahre „Associate Partner“ in einer Londoner Unternehmensberatung, er hat ein Jahr in Indien gearbeitet, sechs Monate in Pakistan, und, und, und.

„Bei seinem Lebenslauf denkt man an genagelte Schuhe und ,upper class’“, erzählt ein Ex-Arbeitskollege. Stimmt schon, da gibt’s „einschlägige“ Ingredienzen: Matura am alt-ehrwürdigen Schottenstift, der Vater ein hoch dekorierter Primar, der – auch das passt ins Bild – anfangs nicht rasend begeistert war, dass sich der Sohnemann die Politik antut. All die Intrigen und Packeleien?

Warum Gstöttner tut, was er tut, kann er schnell erklären: „Die Politik ist ein, wenn nicht der Hebel, um eine friedliche Gesellschaft zu erhalten. Es gibt kein größeres Ziel.“

Wenn der 34-Jährige sagt, er könne „von allem ein bisserl was“, ist das natürlich auch Koketterie. Aber der Mann verstellt sich nicht. Freund wie Feind sagen: Gstöttner hat keine Lust auf Intrigen; er arbeitet hart, aber nie verbissen; und er glaubt, dass sich soziales Engagement nicht nur fein im Lebenslauf macht, sondern selbstverständlich ist – damit geht man nicht hausieren.