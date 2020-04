6 Stufen für ein Stückchen Normalität

Ab 15. Mai werden in Österreich endlich auch wieder Lokale öffnen dürfen – natürlich mit strengen Auflagen. In den Restaurants und Lokalen werden die Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Regelungen zu Gruppengrößen und Abstandsmaßnahmen in der Gastronomie will die Regierung noch präsentieren, fix ist nur, dass es eine allgemeine Sperrstunde um 23 Uhr geben wird.

Fitnessstudios können eventuell mit 29. Mai wieder aufsperren, sofern die Menschen zwei Meter Abstand halten.