"Nicht vertrauensbildend": Ärger in den Ländern über Regel-Chaos an Schulen

Sie ist die Gruppe mit den höchsten Infektionswerten des Landes. Die Rede ist von rund 20.000 infizierten Schulkindern, 842 geschlossenen Klassen und sechs geschlossenen Schulen. Trotz dieser hohen Zahlen sollen die gelockerten Maskenregelungen an Österreichs Schulen bis Ostern, also bis zum 9. April, unverändert bleiben, bestätigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag.

Derzeit muss in Österreichs Schulen nur noch am Schulgang Maske getragen werden. Falls gehäufte Fälle vorkommen, kann in einzelnen Klassen schulautonom Maskenpflicht verordnet werden. Aktuell ist das Bildungsministerium für die Corona-Regeln an den Schulen zuständig - doch das könnte sich ändern.