NGOs fordern: Österreich soll Menschen aus Afghanistan aufnehmen

Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der asylkoordination Österreich, ergänzte: "Es geht darum, dass alle einen Beitrag leisten. Niemand fordert, dass wir alle aufnehmen, aber Ausreisewege müssen sichergestellt bleiben aus Afghanistan, das ist eine menschenrechtliche Verpflichtung." Aufgenommen werden sollen demnach Menschen, die Asylgründe nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben: Journalisten, Richter und auch "afghanische Frauen, die europäische Werte verkörpern", wie es Moser formulierte: "Es gibt auch bereits Berichte, dass Frauen sich das Leben nehmen, um einer Zwangsverheiratung mit den Taliban zu entgehen. Diese Frauen brauchen Schutz." In den Nachbarstaaten Iran, Pakistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan sei es "nicht vorstellbar, dass diese Frauen die Chance auf ein Leben in Würde und Freiheit bekommen, das ihnen zusteht", meinte Moser.

Schwertner: Regierungslinie "völlig entglitten"

Caritasdirektor Klaus Schwertner plädierte dafür, "Menschen in überschaubarer Anzahl aus der Krisenregion" zu evakuieren. "Wir sind überzeugt: Diese Hilfe sollte jetzt geleistet werden und sie sollte rasch geleistet werden. Gar niemanden zu retten, sollte keine Alternative sein", sagte Schwertner. Schon in der Vergangenheit sei es in Österreich unter der ehemaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gelungen, "mit humanitären Aufnahmeprogrammen zu helfen und Menschenleben zu retten. An diese Tradition sollten wir auch jetzt anknüpfen", so Schwertner.

Viele Länder hätten sich entschieden zu helfen, ebenso die EU-Kommission und die Kirchen. "Einzig die österreichische Bundesregierung hat die Dringlichkeit des Themas nicht erfasst." Die Regierungslinie sei "völlig entglitten", so Schwertner. Es brauche keine "realitätsfremden Abschiebungsfantasien, sondern Evakuierungen". "Europa und Österreich müssen ihre Verantwortung wahrnehmen." Auf die Frage, wie viele Menschen nach Ansicht des Bündnisses aus Afghanistan nach Österreich geholt werde sollte, sprach Schwertner von "einigen Hundert Menschen".

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekräftigte dagegen am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag die ÖVP-Linie. "Ich bin mir nicht sicher, dass die Ansage, alle Leute aufzunehmen, die Lösung darstellt." Man müsse vielmehr alles tun, um aus dem "failed state" Afghanistan wieder einen funktionierenden Staat zu machen. Auch die Aufnahme einzelner Bevölkerungsgruppen löse das Problem nicht. Als Demograph weise er außerdem darauf hin, dass Österreich in der Vergangenheit eine große afghanische Community aufgenommen habe. Nun seien andere europäische Staaten solidarisch verpflichtet, etwas zu tun.