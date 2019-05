Neuwahlszenario: Wiederholt Kurz den Schüssel-Coup von 2002?

Das ÖVP-Kalkül

Hinzu kommen die guten eigenen Daten der ÖVP: Persönlich erfreut sich Kurz 40 Prozent Zustimmung, die ÖVP liegt in der Nationalratswahlumfrage bei 34 Prozent. Die FPÖ rangierte bis zum aktuellen Skandal bei etwa 22 Prozent. Wenn davon nur sechs Prozent zu Kurz wandern, hat er 40 und kann sich nach der Neuwahl den Koalitionspartner aussuchen. So lautet zumindest das Kalkül, das den KURIER aus ÖVP-Kreisen am Freitagabend erreichte.

Kann Hofer FPÖ-Absturz bremsen?

Schüssels Neuwahl-Hasard ging damals voll auf. Aus einem Wahlgleichstand von je 27 Prozent für FPÖ und ÖVP machte er bei der Neuwahl 2002 42 zu 10 Prozent. Wie man hört, hofft Norbert Hofer, der den blauen Scherbenhaufen jetzt übernehmen soll, dass er den zu erwartenden Absturz diesmal auf wenigstens 15 Prozent bremsen kann, also mit einem Minus von rund zehn Prozent aussteigt.

Kein Renommee für Kanzler

Alles paletti also für Kurz? Nicht ganz. Wenn ein Kanzler den Gang zum Bundespräsidenten antreten und Neuwahlen machen muss, ist das kein Renommee. Es ist auch völlig offen, wie sich die neue Lage auf die EU-Wahl auswirkt. Da kann sich schon ein negativer Nachhall für die ÖVP ergeben.