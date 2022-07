Neues Parteiengesetz wohl auch ohne SPÖ möglich - aber wie?

Die Blauen haben ihre Zustimmung im Parlament bereits gänzlich abgesagt. Denn die Schattenvereine der ÖVP könnten trotz neuen Gesetzes noch querfinanziert werden, heißt es gegenüber dem KURIER.

Bleibt der Koalition für eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat also nur noch die SPÖ.

Doch braucht es die für den Beschluss wirklich? Just an diesem zentralen Punkt der Debatte regten sich noch am Donnerstag Zweifel.

Auslöser dafür war ein Tweet des Politikwissenschafters Hubert Sickinger. Bis auf kleinere Abstriche brauche es für die zentralen Punkte des Gesetzespakets nämlich gar keine Verfassungsmehrheit, stellte er fest.

Der Kern der Reform – die Erweiterung der Einschaurechte des Rechnungshofes in die Parteifinanzen – sei ja bereits durch eine Verfassungsbestimmung gedeckt.