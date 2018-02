Neuen Zündstoff gibt es in der Frage: Wie hält es die FPÖ mit den deutschnationalen Burschenschaften? Nach dem folgenreichen Skandal um ein Liederbuch der Wiener Neustädter Burschenschaft Germania ist nun ein weiteres Gesangsbuch aufgetaucht, das antisemitisches Liedgut enthält. Wie der Falter berichtet, ist in einem Liederbuch, das der Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia gehören soll und auch dem KURIER vorliegt, die berüchtigte Textzeile "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die sieb'te Million" ebenfalls enthalten.

Die Bruna Sudetia wies die Vorwürfe am Dienstagabend "mit aller Vehemenz" zurück und erklärte, das Buch sei niemals in Besitz der Verbindung und daher auch nicht in Verwendung gewesen. Man kündigte außerdem rechtliche Schritte gegen den Falter an.

Udo Landbauer, FP-Spitzenkandidat in Niederösterreich, war in Folge der Veröffentlichung der Lied-Passage aus dem Germania-Liederbuch von allen Ämtern zurückgetreten. Landbauer war Vize-Vorsitzender der Germania gewesen.

Verbindung zur FPÖ

Foto: /FPÖ Wien Vorsitzender der Bruna Sudetia ist Herwig Götschober. Er ist im Kabinett des FPÖ-Verkehrsministers Norbert Hofer für Social Media zuständig; er ist auch FPÖ-Bezirksrat in Wien-Leopoldstadt und Schriftführer jenes Vereins, der den freiheitlichen Akademikerball organisiert. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) stuft ihn als Verbindungsmann zur außerparlamentarischen Rechten ein.

Ein Sprecher Hofers sagte gegenüber dem KURIER, Götschober wisse nicht, "was für ein Buch das ist". Er besitze eines, das mit dem zunächst dem Falter zugespielten Liederbuch "optisch und inhaltlich nicht zu vergleichen ist. Die Lieder sind dort nicht enthalten. Wir haben keine Ahnung, wer das gemacht hat."

Foto: APA/FALTER Vergleicht man die Schriftbilder, lässt sich vermuten, dass das Exemplar mit den antisemitischen Liedern eine neuere Version ist. Unter dem Kapitel "Heiteres" finden sich darin weitere widerwärtige Textstellen – wie diese aus dem Lied "Freut euch des Lebens": "Zwei Juden badeten einst im Fluß, weil jeder Mensch einmal baden muß. Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir’s hoffen."

Da dieses Lied dem DÖW bisher nicht bekannt war, vermutet die Institution, dass es sich um eine eigenständige Dichtung der "Brunen" handeln könnte, wie DÖW-Mitarbeiter Andreas Peham sagt. Die neuen Enthüllungen stuft Peham als "noch schlimmer" ein als jene zur Mittelschüler-Verbindung Germania. Dass es sich hier um eine akademische Verbindung handelt, wiege noch schwerer.

Bruna Sudetia: Haben anderes Buch

Die antisemitischen Lieder "werden von der akademischen Burschenschaft Bruna Sudetia kategorisch abgelehnt", hieß es in der Stellungnahme der Burschenschaft. Ihr Buch sei weder optisch noch inhaltlich jenem Exemplar ähnlich, das dem Falter vorliegt. Geprüft werden daher rechtliche Schritte "gegen die diffamierende Berichterstattung" sowie gegen Unbekannt wegen Verleumdung bzw. Weitergabe des Liederbuchs.

Laut der Burschenschaft wurde in den Räumlichkeiten der Verbindung kein Buch gefunden, das jenem ähnelt, das der Falter mit der der Bruna Sudetia in Verbindung brachte. Gefunden worden seien lediglich Ausgaben der tatsächlichen Liedersammlung der Burschenschaft sowie des "Allgemeinen Deutschen Kommersbuchs".