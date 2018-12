Neuer IGGÖ-Präsident spricht sich gegen Kopftuchverbot aus

Vural folgt auf Olgun

Nach den Auseinandersetzungen um mehrere vom bisherigen Präsidenten Ibrahim Olgun angestoßene Moscheenschließungen durch die Regierung hatte sich der Schurarat, das Parlament der Glaubensgemeinschaft, ja auf die Ablöse Olguns und die Wahl von Vural verständigt. Auf den Juristen und Rechtsanwaltsanwärter, der kurdische Wurzeln hat, aus der Türkei kommt und in Österreich aufgewachsen ist, wartet nach den monatelangen Debatten um den "politischen Islam" eine herausfordernde Aufgabe.

Der türkis-blauen Bundesregierung, die den Islam zuletzt gleich an mehreren Fronten - von extremistischen Moscheen bis zum Kopftuch - ins Visier genommen hatte, will Vural dialogbereit gegenübertreten. "Wir werden auf jeden Fall eine Stimme der Vernunft sein. Man wird in uns einen vertraulichen Gesprächspartner finden." Er sei nicht für Konfrontation, sondern wolle sich auf dem Boden des Rechtsstaats für die Anliegen der Muslime in Österreich einsetzen. "Die Muslime in diesem Land dürfen sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen", sagte Vural bei seiner Antrittspressekonferenz.