Neuer Erlass der Justiz: Immunität schützt Komplizen nicht mehr

Zadić dreht unterdessen an einer kleineren Schraube: Per Erlass regelt sie, dass die Immunität eines politischen Abgeordneten die Staatsanwaltschaften nicht mehr daran hindern kann, gegen etwaige Mittäter zu ermitteln. Per altem „Immunitätserlass“ galt, dass die Staatsanwaltschaften abwarten müssen, bis das Parlament die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben hat. Solange die Immunität aufrecht war, konnten sie gegen keinen der Verdächtigen ermitteln.

Zahlreiche Experten haben das kritisiert. Jetzt wird der Erlass geändert, die Immunität schützt künftig nur noch den Abgeordneten selbst vor Strafverfolgung.

Zadić: „So schaffe ich Rahmenbedingungen, damit noch wirksamer ermittelt werden kann. Mein Ziel ist klar: saubere Politik in Österreich.“

Zuletzt wurde die Immunität von ÖVP-Mandatarin Michaela Steinacker aufgehoben. Gegen sie wird wegen Untreue und Vorteilsnahme ermittelt.