Neue Richtlinie: Väter sollen öfter in Karenz gehen

Die türkis-grüne Bundesregierung setzt eine "Work-Life-Balance-Richtlinie" der Europäischen Union um. Es gehe um eine gerechtere Aufteilung in der Partnerschaft bei der Kinderbetreuung, sagt Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz. "Wir sind verpflichtet, diese Richtlinie umzusetzen", so Kocher. Einen entsprechenden Initiativantrag hat die Regierung am Mittwoch im Parlament eingebracht.

Was ändert sich dadurch?

Erstens: Die Dauer des gesetzlichen Karenzanspruches - arbeitsrechtlich möglich bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes – bleibt grundsätzlich gleich. Neu ist: Bei einer zweijährigen Karenz muss der andere Elternteil zumindest zwei Monate Karenzzeit in Anspruch nehmen. Ziel der Maßnahme: Väter sollen häufiger in Karenz gehen. An der zwölfmonatigen Karenz ändert sich nichts. Die Bezeichnung "Bestrafungsmodell" weist Kocher zurück.

Alleinerziehende haben weiterhin 24 Monate Anspruch auf Karenz. An der absoluten Höhe des Kinderbetreuungsgeld ändere sich nichts, so Kocher. "Unser Ziel ist, dass sich die Väter so früh, schnell und gerecht als möglich an der gemeinsamen Kinderbetreuung beteiligen", sagt Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer.

Pflegende Angehörige

Zweiter Punkt: Die Regierung will die Rahmenbedingung für pflegende Angehörige erleichtern. Der Personenkreis, der Pflegefreistellung in Anspruch nehmen kann, wird ausgeweitet. "Bisher konnte Pflegefreistellung nur für die Betreuung von nahen Angehörigen im gemeinsamen Haushalt genutzt werden", heißt es. Will jemand für die Pflege freigestellt werden, müsse kein Verwandtschaftsverhältnis mehr vorliegen.

