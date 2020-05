Neue Botschafter in Berlin und Rom

Die Bestellungskommission hat am Freitag nach zähem Ringen rund 25 Botschafterposten vergeben.

Neuer Missionschef in Berlin – in der EU ist das wohl die wichtigste Botschaft – wird Nikolaus Marschik. Er ist derzeit Sektionsleiter der Abteilung „Administrative Angelegenheiten und Infrastruktur“ im Außenamt und wird den Berlin-Botschafter Ralph Scheide ablösen. Scheide wechselt nach Budapest. Nach Rom geht der Spitzendiplomat René Pollitzer, bisher Kabinettschef von Bundespräsident Heinz Fischer.

Bernd Wrabetz, derzeit Botschafter in Lissabon, wechselt nach New-Delhi, seinen Posten bekommt der UNO-Diplomat Thomas Stelzer. Kabinettschef von Staatssekretär Reinhold Lopatka, Peter Huber, wird Botschafter in Madrid. Der Nahost-Experte Fritz Stift übernimmt die Mission in Teheran.

Die Posten in Stockholm, Kopenhagen und Budapest werden ebenfalls neu besetzt.

Wie der KURIER bereits berichtet hatte wird Michael Linhart der neue Generalsekretär im Außenministerium. Linhart ist ein Schüler von Alois Mock und Vertrauter von Außenminister Michael Spindelegger. Dem 55-Jährigen werden ausgezeichnete Management- und kommunikative Fähigkeit zugeschrieben. Linhart leitet derzeit die Sektion Entwicklungszusammenarbeit und war zuvor Botschafter in Griechenland und Syrien.