Neos zu Steuerreform: "Vertane Chance und schlechte Nachricht für die Jungen"

Eine "vertane Chance" und "ganz, ganz schlechte Nachrichten für die Jungen" sieht Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in der Steuerreform, die die Regierung am Sonntag präsentiert hat.

Und sie beginnt ihre Kritik mit einem Rechenbeispiel: Die Österreicher bekommen (je nach Region) 100 bis 200 Euro Klimabonus als Ausgleich für die CO2-Steuer, die pro Tonne 30 Euro kostet.

Für diese 100 Euro gingen sich 1.190 Liter Benzin aus, ohne dass man draufzahlt. "Der Staat subventioniert damit rund 20.000 Kilometer, die man mit dem Auto fahren kann", sagt die Neos-Chefin. Und für jene, die am Land leben und 200 Euro Klimabonus bekommen, seien es gleich doppelt so viele Kilometer. Ein Lenkungseffekt in Richtung Ökologisierung sei das nicht.

Die Landkarte, die zeigt, welche Regionen wegen ihres guten Öffi-Ausbaus 100 Euro bekommen und welche wegen ihres schlechten Ausbaus 200 Euro, ist für Meinl-Reisinger ein "Ausspielen von Stadt gegen Land", das störe sie an der ÖVP "massiv".