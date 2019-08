Neos setzen auf Bildung und Attacke auf Türkis-Blau

Mit der Präsentation ihres Wahlprogrammes, dieses Mal in Form eines Manifests, haben am Donnerstag auch die Neos den Intensivwahlkampf eingeläutet.

"Wir denken an übermorgen, nicht nur daran, was uns Wählermaximierung bringt", sagte Parteichefin und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger, und griff damit auch die gescheiterte türkis-blaue Bundesregierung frontal an.