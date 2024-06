Neos zählen auf, was die Regierung alles nicht geschafft hat

Die Bilanz der schwarz-grünen Koalition lässt für die Neos zu wünschen übrig. "Die Bundesregierung hat viel versprochen, geliefert hat sie nichts", kritisierte Generalsekretär Douglas Hoyos am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Dabei hatte Hoyos einen Ausdruck des schwarz-grünen Regierungsprogramm mit zahlreichen rot unterlegten Stellen - allesamt Dinge, die die Koalition nicht umgesetzt habe, meinte der Generalsekretär. So will sich die Regierung laut ihrem Programm bei der Schuldenquote (Verhältnis der Staatsschulden zum nominellen Bruttoinlandsprodukt, Anm.) in Richtung des Maastricht-Ziels von 60 Prozent bewegen.

Neos will Reformgruppen bilden

Laut Fiskalrat und EU-Kommission muss die künftige Regierung außerdem ein Sparpaket von über 10 Mrd. Euro schnüren. Im Sommer werden sich die Neos mit Experten in "Reformgruppen" zusammensetzen, bei denen es auch um Sparpotenziale geht, so Hoyos, danach soll es ein konkretes Paket geben.