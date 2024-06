Neos empört: Lässt die Regierung EU-Millionen liegen?

Er soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern und vor allem nachhaltige Investitionen fördern: Der EU-Wiederaufbauplan ARF (Aufbau- und Resilienzfazilität, Anm.). Die EU stellt den Mitgliedsstaaten insgesamt 648 Milliarden Euro zur Verfügung. Alleine Österreich wurden von 2020 bis 2026 Förderungen in Höhe von vier Milliarden Euro genehmigt. Das Geld wird in sechs Tranchen ausbezahlt. Die zweite und dritte Auszahlungstranche sind im Budget 2024 mit 1,62 Millionen Euro veranschlagt.

Die Neos befürchten nun, dass die türkis-grüne Bundesregierung Millionen an Fördergeldern „einfach liegen“ lässt. Budgetsprecherin Karin Doppelbauer bezieht sich in ihrer Kritik auf eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

ÖVP und Grüne blockieren einander bei Reformen