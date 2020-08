Neos-Chef Wiederkehr: "Rechtspopulismus ist jetzt Geschäft der ÖVP"

Für viel Diskussion hatte in Wien zuletzt auch das Thema Verkehr und öffentlicher Raum in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Klimakrise gesorgt. Da sehe er bei den Grünen derzeit "nur Öko-Wahlkampfschmähs a la Pop-up-Radwege hier und autofreie Innenstadt dort, obwohl autofrei nie vorgesehen war", so Wiederkehr: "Ich möchte auch keine autofreie Innenstadt, sondern eine verkehrsberuhigte Innenstadt." Generell brauche es beispielsweise einen viel stärkeren Ausbau des Radwegenetzes, das derzeit ein "Fleckerlteppich" sei: "Die Ausgaben pro Kopf fürs Radfahren sind in Wien mickrig. Die sind in Amsterdam zehn mal so hoch. Dort müssen wir schrittweise hin."

Was die Hauptwohnsitz-Debatte rund um Heinz-Christian Strache anbelangt, ist für Wiederkehr "ja offensichtlich, dass er die letzten Jahre nicht in Wien gelebt hat und Wien in der Vergangenheit nur als Wahlkampfbühne genutzt hat". Sollte die Wahlbehörde grünes Licht für Straches Kandidatur geben, werden Neos die Wahl trotzdem nicht anfechten. Grundsätzlich zeige die Sache aber, "wie Strache Politik macht - nämlich ohne Werte, ohne Anstand. Das einzig richtige nach Ibiza wäre gewesen, sich wirklich zurückzuziehen, sich zu entschuldigen und sich zu schämen. Aber wir sehen, dass es dem selbst erklärten Patrioten nur um Egoismus geht".