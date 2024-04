Nehammer in Frankreich: "Verzicht auf Verbrennungsmotor war großer Fehler"

Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, Migration, Terror, China und die USA: Es sind die großen, globalen Themen, zu denen sich Kanzler Karl Nehammer in staatsmännischer Manier in einem Interview mit der französischen Tagezeitung Le Figaro äußern durfte, während er daheim in Österreich mit der "Leit-Kultur"-Kampagne zuletzt viel Kritik einstecken musste.