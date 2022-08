Nehammer sieht keinen ÖVP-Widerspruch bei Sanktionen

Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer sieht keine uneinheitliche Haltung in der Volkspartei zu den Russland-Sanktionen. Es gebe "keinen Widerspruch" zwischen seiner erst am Montag geäußerten Haltung für eine Beibehaltung der Sanktionen und Wortmeldungen von Oberösterreichs LH Thomas Stelzer und Tirols ÖVP-Obmann Anton Mattle, sagte Nehammer am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mattle im Tiroler Jenbach.

Denn wenn man die Interviews von Stelzer und Mattle "genau liest", stehe darin ausdrücklich, dass die Sanktionen notwendig seien. "Weil ein Krieg in Europa nicht akzeptiert werden kann. Das muss die klare Botschaft sein", so der Kanzler. In gleichem Ausmaß sei es aber auch "notwendig, richtig und legitim" dafür einzutreten, dass man immer evaluiert, ob die Sanktionen "treffsicher" sind - das heißt, ob sie den "Aggressor" oder diejenigen stärker treffen, die sie verhängen.