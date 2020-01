Nehammer: Seenotrettung darf kein "Ticket nach Europa" bedeuten

"Anlandezahlen in Griechenland besorgniserregend“

Österreich stellt sich in diesem Punkt nach wie vor stur. Die europaweite Verteilung von Flüchtlingen kommt für Nehammer nicht in Frage. "Wir haben seit 2015 rund 200.000 Asylanträge und wir arbeiten diese immer noch ab. Österreich hat hier schon sehr viel geleistet". Drei Monate dauern die derzeit erstinstanzlichen Asylentscheidungen. Bei seinem ersten Pressestatement auf der EU-Bühne kritisiert der Innenminister scharf, dass derzeit die Flüchtlinge von den "griechischen Inseln auf das Festland gebracht werden“. Das halte er für "falsch“, handelt es sich doch bei den meisten um "Wirtschaftsflüchtlinge". Die Anlandezahlen in Griechenland bezeichnet Nehammer als "besorgniserregend".

Österreich möchte hingegen die Frontex-Offensive der neuen Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützen. Ihr Ziel ist es, Frontex bereits bis 2024, statt wie geplant bis 2027, mit 10.000 Beamten auszustatten. Außerdem will Österreich gemeinsam mit den Westbalkan-Staaten das Schlepper-Business auf der Ost-Mittelroute bekämpfen.

Einigkeit mit Seehofer ( Deutschland übernimmt ab 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft nach Kroatien) hat Nehammer in der Frage der Neuausrichtung der Sophia-Mission. Bei einem Libyen-Gipfel in Berlin hatten sich zuletzt 16 Staaten und Organisationen unter anderem darauf geeinigt, Anstrengungen zur Überwachung des seit Jahren bestehenden Waffenembargos zu verstärken."Sophia" soll eigentlich zum Kampf gegen Schmuggel und Menschenhandel beitragen. Bis zum Ende der Marinemission im vergangenen Jahr wurden am Rande immer wieder Migranten in Seenot gerettet. Seit April 2019 ist die EU jedoch nicht mehr mit Schiffen vor Ort. "Das darf nicht zu einem Pendeldienst zwischen Libyen und Italien werden. Wenn Menschen in Seenot gelangen, dann allerdings muss eine Rettung geben“, so Seehofer. Und für Nehammer ist klar, werden die Flüchtlinge gerettet, dann müssen sie "dorthin gebracht werden, woher sie kommen. Das darf kein Ticket nach Europa werden“.