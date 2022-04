Nehammer reist zu Selenskij: Wie es dazu kam. Was dahinter steckt

Die Beziehung war nicht immer spannungsfrei. Als 2018 die damalige Außenministerin Karin Kneissl in ihren tiefen Knicks vor Wladimir Putin versank, eilte Kurz höchstpersönlich nach Kiew, um die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Die prowestlichen ukrainischen Politiker hatten laut gegen die österreichische Kungelei mit Putin protestiert. „Versöhnungstrip nach Knicks vor Putin“ titelte der KURIER den Bericht über die damalige Kurz-Reise. Kurz versicherte den Ukrainern, dass Österreich seine neutrale Rolle nicht zugunsten Russlands aufgebe.

Der Trip hatte offenbar gewirkt. Ein Jahr später – die ÖVP musste wegen „Ibiza“ überraschend in Neuwahlen – kam Klitschko bereitwillig als Wahlhelfer nach Wien und posierte bei der Auftaktveranstaltung auf der Politischen Akademie. ÖVP-Generalsekretär war damals ein gewisser Karl Nehammer.

Kontakte über Europäische Parteienfamilien

Als Kanzler hat sich Nehammer in dem russischen Angriffskrieg sofort und deutlich auf die Seite der Ukraine gestellt. Österreich sei „militärisch neutral“, aber klar in seiner Haltung auf der Seite der Demokratie und der europäischen Werte. Selenskij rief Nehammer bereits am 24. Februar, am Tag des Kriegsausbruchs, an und sagte: „Ich weiß nicht, wie lange es mein Land noch geben wird, und ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde.“

Noch engagierter als Nehammer legen sich in Österreich nur die Neos für die ukrainische Sache ins Zeug, Selenskijs Partei „Diener des Volkes“ ist zur liberalen EU-Parteienfamilie ALDE assoziiert.

Anfragen aus Kiew

In den vergangenen Kriegswochen sind immer wieder Anrufe aus Kiew im Kanzleramt eingegangen. Die Ukrainer haben angefragt um humanitäre Hilfe, um Schutzhelme und Schutzwesten. Österreich hat nach Möglichkeit geliefert. „Die Ukrainer kennen unsere Geschichte, sie wissen um die Neutralität und fragen daher nicht nach militärischer Unterstützung, die wir ihnen nicht geben können“, heißt es auf dem Ballhausplatz.