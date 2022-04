Nehammer reist in die Ukraine: Kiew erhofft aktives Engagement Wiens

Die schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine, im Besonderen in den vielen Städten, bezeichnet der Bundeskanzler als „schrecklichen Angriffskrieg zulasten der Zivilbevölkerung". Bevor Nehammer Samstagabend wieder seine Heimreise antreten wird, ist ein Treffen mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko geplant. "Es ist wichtig, dass wir im Rahmen unserer Neutralität der Ukraine sowohl auf humanitärer als auch auf politischer Ebene beistehen“, so der Kanzler.

Aktive Rolle bei Sanktionen

Nehammers Reise nach Kiew werde nicht nur zu einem größeren Verständnis für die Ukraine führen. Man erwartete sich als Konsequenz auch eine konstruktive Rolle Österreichs bei aktuellen Sanktionsfragen in Bezug auf Russland sowie ein aktives Engagement beim Wiederaufbau des Landes, sagte der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez in einem Telefonat mit der APA.

"Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler vor Ort in Kiew ist, und macht deutlich, dass er auf der Seite der Ukraine steht", erklärte Chymynez. Die geplanten Gespräche Nehammers mit Präsident Selenskij seien insbesondere im Zusammenhang mit Erwartungen relevant, dass Österreich eine aktive Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen werde.