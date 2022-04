Noch mehr Kriegsverbrechen: „Schlimmer als in Butscha“

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft verzeichnete nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen in der Region um die Hauptstadt.

Die meisten Opfer habe es nicht etwa in Butscha, von wo täglich neue, schockierende Berichte kommen, sondern eben in Borodianka gegeben: „Die Gräueltaten in Borodianka werden die in Butscha in den Schatten stellen. Was die Zahl der Opfer betrifft, so ist die Situation in Borodianka am schlimmsten. Da gibt es viel zu verarbeiten“, ließ die Staatsanwaltschaft verlauten.

In den Sozialen Medien sind grausige Fotos von Leichen – auch von Kindern – im Umlauf, die in Borodianka aufgenommen worden sein sollen. Die Authentizität dieser Bilder wird derzeit nachgeprüft.

Bereits die Bilder aus Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen auf den Straßen gefunden wurden, hatten weltweit Entsetzen ausgelöst. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich, die die Stadt besetzt hatten.

Moskau bestreitet das und sprach von einer „Inszenierung“. Der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptete, es handele sich um eine Provokation ukrainischer Nationalisten. Beweise dafür legte er nicht vor. Lawrow warnte auch vor einer Sabotage der Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew für eine Ende der Kämpfe in der Ukraine. Russland werde sich nicht auf ein „Katz-und-Maus-Spiel“ einlassen.

Videos und Satellitenbilder aus Butscha widerlegen jedoch nach einer Analyse der New York Times Moskauer Behauptungen, dass Leichen getöteter Zivilisten dort erst nach dem Abzug des russischen Militärs platziert worden seien. Satellitenaufnahmen zeigten, dass sich Leichenteile mehrerer Menschen bereits Mitte März auf der Straße befanden, schrieb die Zeitung.

„Rechenschaft muss unvermeidbar sein“, empörte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor dem UN-Sicherheitsrat, forderte den Ausschluss Russlands aus dem Gremium und setzte die russischen Taten mit jenen Adolf Eichmanns gleich: „Ich möchte die russischen Diplomaten daran erinnern, dass Eichmann nicht ungestraft davonkam“, sagte er. Russland hat im Sicherheitsrat ein Veto-Recht.

Die Vereinten Nationen werden das Massaker von eigenen Menschenrechtsexperten untersuchen lassen. Derzeit ist ein Team des UN-Büros mit etwa 50 Mitarbeitern in Uschgorod im Westen der Ukraine stationiert, etwa 800 Kilometer von Butscha entfernt. Ein Termin wurde noch nicht genannt.