In kaum einem EU-Land werden Schwarzafrikaner so überdurchschnittlich oft von der Polizei angehalten wie in Österreich. Das geht aus Erhebung der Europäischen Menschenrechtsagentur (FRA) aus Mai 2021 zur Ausgrenzung in Europa lebender Bevölkerungsgruppen hervor.

Mario Lindner, Gleichbehandlungssprecher der SPÖ, bezog sich bei seiner parlamentarischen Anfrage "Ethnic Profiling in der Polizei“, auf den Bericht und forderte vom Innenministerium Zahlenmaterial zu etwaigen Vorfällen bzw. Beschwerden im Kontext mit "Ethnic Profiling" und eine Reaktion auf die Resultate im FRA-Bericht.